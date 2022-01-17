Челябинскую область включили в госпрограмму по развитию туризма

Регион стал частью макротерритории «Большой Урал»

Правительство России до 2030 года запустило госпрограмму «Развитие туризма». Участниками стали 60 регионов страны, в том числе Челябинская область. Из регионов Большого Урала в перечень вошли еще три территории — Республика Башкортостан, Пермский край и Свердловская область. Информацию опубликовала пресс-служба правительства России.

Общий объем финансирования госпрограммы до 2024 года составит 724 млрд рублей, из которых 168,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, 75,8 млрд рублей — средства консолидированных бюджетов регионов, 542,1 млрд рублей — внебюджетные источники.

Госпрограмма включает в себя три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Они, в свою очередь, входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также в комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма».

«В рамках новой госпрограммы до 2024 года за счет льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тыс. номеров. Содействие инвесторам будет оказываться в том числе при строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам. И работу в этом направлении ведут совместно Минстрой России и корпорация „Туризм. РФ“. В ближайшие три года гранты получат не менее 2,5 тыс. предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2021 году аналогичную меру поддержки получили 452 проекта», — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Дмитрия Чернышенко, меры госпрограммы позволят к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие туризма» планируют обеспечить граждан туристической инфраструктурой, создать систему поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленную на развитие экспорта туристских услуг.