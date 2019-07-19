В поселках Южного Урала «скорая» станет работать быстрее

Первый заместитель Алексея Текслера рассказала о грядущих нововведениях в здравоохранении.

Ирина Гехт, которая совсем недавно вернулась в Челябинскую область, уже активно изучает проблемы южноуральцев и находит пути их решения. Первый заместитель главы региона сосредоточила свое внимание на социальной сфере.

На днях Ирина Гехт отправилась в Областной геронтологический центр, где проверила условия пребывания тяжелобольных пациентов. Там она узнала, что одна из жительниц поселка Баландино рассказала, что из-за территориального нахождения поселка в Красноармейском районе бригада скорой помощи едет к ней из села Миасское, несмотря на то, что «скорая» из Челябинска сможет приехать быстрее. Тогда Ирина Гехт рассказала о создании новой системы диспетчеров.

«На их карте можно будет увидеть нахождение всех машин в области, что позволит осуществлять работу скорой помощи вне зависимости от их территориального положения», — рассказала первый заместитель главы Челябинской области.

Кроме того, экс-сенатор рассказала о плане обновления маршрутизации машин.

«Мы хотим сделать так, чтобы человек, у которого диагностируется инфаркт или инсульт был максимально быстро доставлен в профильные больницы», — заявила первый заместитель главы Челябинской области.

О сроках запуска проекта, а также о том, почему Ирина Гехт согласилась на приглашение Алексея Текслера вступить в его команду, вы можете узнать во втором выпуске программы «Красный блокнот».

Смотрите программу «Красный блокнот» в воскресение в 21:30 на телеканале ОТВ.