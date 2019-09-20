Анатолий Векшин — первый претендент на пост вице-губернатора Челябинской области

Алексей Текслер объявил, что вопрос практически решен, дело за официальным назначением.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проанонсировал кандидатуру на пост политического вице-губернатора. Его займет Анатолий Векшин, ранее занимавший аналогичную должность в Мурманской области. На предыдущем посту будущий замгубернатора проработал с июня 2013 года.

«Это не секрет, поэтому я готов это проанонсировать. Пост политического вице-губернатора займет Анатолий Векшин. Само назначение состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что глава региона подчеркнул, что для нынешнего вице-губернатора Евгения Голицына у него также есть предложение, которое будет озвучено чуть позже.