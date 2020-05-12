Вице-губернатор положительно оценил работу полиции в период пандемии

«Как и медики, полицейские находятся „на острие“», — заявил Виктор Мамин.

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Полиция Челябинской области находится «на острие», взаимодействует с потенциально заражёнными коронавирусом лицами и выполняет свою работу по защите граждан на ровне с медиками. Именно такую характеристику работе правоохранительных органов во время пандемии дал сегодня, 12 мая, вице-губернатор региона Виктор Мамин.



Первый заместитель Алексея Текслера подчеркнул, что действия полиции регулярно обсуждаются на заседаниях оперативного штаба. Тем, кто критикует правоохранителей, Виктор Мамин порекомендовал посмотреть на их работу с точки зрения защиты своих родных и близких. Помимо этого вице-губернатор заявил, что полицейские помогают жителям региона в соблюдении необходимых мер безопасности, чтобы южноуральцы могли как можно быстрее и безопаснее пережить пандемию.

«Причём хотелось бы подчеркнуть, что во многом, как и медики, полицейские точно так же находятся „на острие“ и взаимодействуют с потенциально заражёнными лицами, которые несознательно или сознательно игнорируют меры предосторожности и подвергают риску заражения других людей. То, что делают коллеги, вызывает большое уважение и благодарность, и я считаю, что их нужно в этом поддержать и лишний раз соблюдать те меры, которые установлены, а не высказывать своё недовольство иногда подвергая риску свои жизнь и здоровье»,— заявил на брифинге Виктор Мамин.

Отметим, что сегодня, 12 мая, ГУ МВД России по Челябинской области выпустило памятку, в которой напомнило о введении масочного режима. Начиная с сегодняшнего дня, средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах. Штрафовать за отсутствие маски на улице не будут, однако необходимо придерживаться всех мер социальной дистанции.

Согласно данным оперативного штаба на вторник, 12 мая, в Челябинской области зарегистрировано 1289 случаев Covid-19. За период пандемии 311 жителей Челябинской области вылечились от заболевания. Ещё 12 скончались.