Будут ли полицейские Челябинской области штрафовать за отсутствие маски на улице

Носить средства индивидуальной защиты необходимо в общественных местах.

Послушать 00:00

О введении обязательного масочного режима напомнили южноуральцам в полиции Челябинской области. Представители ведомства предупредили жителей региона о начале его действия, а также разъяснили некоторые моменты.



Так, в полиции перечислили места, где ношение маски обязательно. Это объекты торговли, медорганизации, предприятия и учреждения, а также общественный транспорт и такси. Также правоохранители подчеркнули, что не будут штрафовать за отсутствие средств защиты на улице.

«За их отсутствие привлекать к административной ответственности не будут. Вместе с тем, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при нахождении в общественном месте гражданам следует соблюдать социальное дистанцирование, а также правила гигиены и применять необходимые меры профилактики», — разъяснили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, обязательный масочный режим в Челябинской области начал действовать с сегодняшнего дня, 12 мая. Он предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Помимо этого оперативный штаб региона принял решение продлить режим повышенной готовности на Южном Урале до 31 мая.