Получить водительские права теперь можно в прежнем режиме в Челябинской области

Однако дистанционно все еще возможно обратиться через «Госуслуги».

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Выдача и обмен водительских прав в Челябинской области вернулись в прежний режим работы. Начиная со вторника, 12 мая, также осуществляется приём граждан в сфере миграции, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. При этом полицейские напомнили, что необходимо обращаться за предоставлением услуг соблюдая меры безопасности.



«Использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки). Сотрудники, осуществляющие прием граждан также обеспечены масками и респираторами, а в местах оказания государственных услуг размещены дезинфицирующие средства и сигнальные ленточные элементы для соблюдения дистанции»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в полиции напоминают, что для дистанционного обращения можно воспользоваться порталом «Госуслуги», либо по предварительной записи. С перечнем документов, необходимых для получении государственных услуг, можно ознакомиться на сайте ГУ МВД России по Челябинской области в разделе «Государственные услуги».

Напомним, что начиная с 12 мая в регионе действует обязательный масочный режим. Средство индивидуальной защиты обязательно использовать, находясь в общественных местах. На улице можно обойтись и без маски, но с соблюдением всех необходимых мер социальной дистанции. Масочный режим в Челябинской области будет действовать до особого распоряжения.