Челябинские правоохранители провели рейды в крупных ТРК города

Выявлено более 70 нарушений.

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Челябинская администрация совместно с представителями полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора проводят рейды в торгово-развлекательных комплексах города на предмет соблюдения в них требований распоряжения Правительства региона «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области». Межведомственная комиссия прошла и посмотрела, носят ли маски и перчатки продавцы и покупатели, а также не открылись ли те торговые точки, которым это пока запрещено.

В ходе первого рейда были проверены 9 крупных ТРК. Итогом стали 70 предостережений о действиях, граничащих с правонарушением. Если же в дальнейшем ошибки не будут исправлены, то виновные уже будут привлечены к административной ответственности.

«У нас не было задачи наказывать, хотя нарушений было масса. Даем возможность исправиться. Если они это не сделают, то при следующей проверке будем вводить санкции. Ошибки у всех распространенные. Даже если некоторые отделы имели право работать, то все остальные требования безопасности, которые прописаны в постановлении, не выполнялись. Замечено отсутствие средств индивидуальной защиты что у продавцов, что у покупателей. Также предупреждение выдали тем, кто поторопился с открытием», — заявил начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

В администрации также рассказали, что в торговых комплексах Челябинска открылось много непродовольственных магазинов, которые продают одежду и обувь. согласно действующему ограничительному режиму, они все еще должны быть закрыты. Большинство предпринимателей оправдывались тем, что президент Российской Федерации завершил период нерабочих дней. Но никто из них не обратил внимания, что режим обязательной самоизоляции на Южном Урале действует до 31 мая, и никто ограничительные меры не отменял.

Помимо этого, полицейские в ходе рейда провели разъяснительную работу и с посетителями о соблюдении режима повышенной готовности и использовании средств индивидуальной защиты при нахождении в местах общего пользования. Принимаемые сотрудниками полиции меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения инфекции на территории региона.

Напомним, что на данный момент в Челябинской области зарегистрировано 1885 случаев заражения COVID-19. Вылечилось уже 644 человека, умерло 22.