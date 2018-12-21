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/ «Безграничная» выставка открылась в челябинской галерее

«Безграничная» выставка открылась в челябинской галерее

На ней представлено более 50 картин от авторов времен СССР.
сегодня в 14:50
  |  Общество

Для любителей живописи в Челябинском музее изобразительных искусств организовали выставку «Без границ». На ней собраны работы 1920−1940-х годов, таких авторов как Валентин Николаев, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Илья Машков, Луппов и другие.

Все эти работы были оставлены без должного внимания, поскольку в те времена ведущим направлением в творчестве был соцреализм. Но авторы, следуя своей индивидуальности, не следовали общепринятым нормам. Так свет увидели картины, которые показывают быт и характер их современников.

Ярким примером подобных работ является картина «В пионерском лагере» Ильи Машкова, «Портрет Е. Чуватиной» Сергея Луппова и многие другие. Посетить выставку можно до 24 февраля 2019, по адресу ул. Труда, 92а.

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