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/ Челябинцам предлагают изучить историю по спичечным этикеткам

Челябинцам предлагают изучить историю по спичечным этикеткам

Экспонаты времен русско-японской войны представят в Историческом музее.
сегодня в 17:48
  |  Общество

Выставка спичечных этикеток откроется 25 января в Челябинске. Открытие состоится в 14:00 в зале Истории и народного быта Государственного исторического музея Южного Урала. Для посетителей будет представлена серия этикеток размером 50 на 31 миллиметр, всего 10 штук.

Данные предметы — редкий и незаметный памятник своей эпохи. Спичечная этикетка — это всегда сжатая информация, маленький рассказ, маленький плакат, обычно легко понимаемый зрителем. Так и в этой серии представлены портреты известных деятелей русско-японской войны, раскрывающие перед современным человеком страницы истории. — сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

Изображения на этикетках чаще всего черно-белые, без указания производителя. Судя по тому, что на них напечатана надпись «Сделано в Швеции», можно предположить, что эта партия спичек была сувенирной, что подчеркивает их уникальность.

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