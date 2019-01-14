/ Об уникальности фотовыставки «Серебряные страницы Челябинской области» рассказали организаторы

Посетителей ждет две сотни работ, посвященных истории региона.

Организаторы выставки «Серебряные страницы Челябинской области», приуроченной к 85-летнему юбилею региона, рассказали о том, какие экспонаты на ней будут показаны. Как отметил автор проекта, заслуженный работник культуры РФ, член союза фотохудожников России Владимир Богдановский, среди работ будут представлены и уникальные фотографии.

Например, есть уникальная фотография, которая хранится в фондах Исторического музея — это железнодорожники на фоне паровоза и вокзала. Фотография была снята деревянной камерой внушительных размеров. Чтобы сделать этот снимок, нужно было накрываться тканью черной, наводить резкость, сказать всем «не двигаться», и какое-то время шла экспозиция. Негатив получился размером 13×18 сантиметров. — рассказал Владимир Богдановский.

Отметим, что фотографии с такого негатива получаются детализированными, так что если распечатать данное изображение, то можно рассмотреть мельчайшие детали. И таких снимков будет около двух сотен.

Есть на выставке место и современной фотографии. Например, представлено самое популярное фото Бориса Дубровского. Как рассказал автор снимка Глеб Лунин, ему просто удалось поймать хороший кадр во время посевной кампании.

Добавим, для посетителей выставка откроется уже 17 января. Уникальные исторические и современные фотографии будут ждать всех желающих Челябинском театре оперы и балета.