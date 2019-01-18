/ 34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона показали южноуральцам

Некоторые из них представлены широкой публике впервые.

На торжественном собрании в честь 85-летия Челябинской области, прошедшем накануне, 18 января, была открыта фотовыставка под названием «Серебряные страницы истории Челябинской области». Всего на ней представили 34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона.

Некоторые снимки были представлены широкой публике впервые, поскольку по тем или иным причинам они не могли быть переданы музеям, а также не участвовали в показах ранее. Некоторые уже были показаны на выставке в Санкт-Петербурге, а также печатались в книгах.

Экспозиция построена по хронологии. Не случайно название выставки «Серебряные страницы истории Челябинской области», потому что это на самом деле страницы. Если брать полную историю области, из энциклопедий, по страницам, то здесь должно быть как минимум 500 тысяч фотографий. На выставке представлены самые яркие моменты. Каждый стенд — это тема, здесь представлено развитие, как было, как изменялось, что мы имеем сейчас. — рассказал куратор проекта, директор музея Владимир Богдановский.

Отметим, выставка начала свою работу 17 января. Она создана, чтобы показать историю региона и сохранить качественные фотографии о ключевых для Челябинской области событиях, людях и предприятиях.