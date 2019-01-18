Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.44 -0.32 75.63 -0.51
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.
/ 34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона показали южноуральцам

34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона показали южноуральцам

Некоторые из них представлены широкой публике впервые.
сегодня в 10:58
  |  Общество

На торжественном собрании в честь 85-летия Челябинской области, прошедшем накануне, 18 января, была открыта фотовыставка под названием «Серебряные страницы истории Челябинской области». Всего на ней представили 34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона.

Некоторые снимки были представлены широкой публике впервые, поскольку по тем или иным причинам они не могли быть переданы музеям, а также не участвовали в показах ранее. Некоторые уже были показаны на выставке в Санкт-Петербурге, а также печатались в книгах.

Экспозиция построена по хронологии. Не случайно название выставки «Серебряные страницы истории Челябинской области», потому что это на самом деле страницы. Если брать полную историю области, из энциклопедий, по страницам, то здесь должно быть как минимум 500 тысяч фотографий. На выставке представлены самые яркие моменты. Каждый стенд — это тема, здесь представлено развитие, как было, как изменялось, что мы имеем сейчас. — рассказал куратор проекта, директор музея Владимир Богдановский.

Отметим, выставка начала свою работу 17 января. Она создана, чтобы показать историю региона и сохранить качественные фотографии о ключевых для Челябинской области событиях, людях и предприятиях.

Культура
Фотовыставка в честь 85-летия Челябинской области откроется в Театре оперы и балета
14.01.2019
Фотовыставка в честь 85-летия Челябинской области откроется в Театре оперы и балета
Общество
«Безграничная» выставка открылась в челябинской галерее
21.12.2018
«Безграничная» выставка открылась в челябинской галерее
Культура
Фотовыставка в честь юбилея области откроется в Челябинске
05.12.2018
Фотовыставка в честь юбилея области откроется в Челябинске
Культура
В Челябинске открылась выставка о подвиге русских немцев в годы Великой Отечественной войны
09.05.2016
В Челябинске открылась выставка о подвиге русских немцев в годы Великой Отечественной войны
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Общество
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
сегодня в 14:24
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
Происшествия
СК: Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа
сегодня в 13:12
СК: Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа
Общество
Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем
сегодня в 12:50
Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем
Общество
Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие
сегодня в 11:13
Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие
Общество
34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона показали южноуральцам
сегодня в 10:58
34 стенда с уникальными историческими фотографиями региона показали южноуральцам
Общество
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
сегодня в 09:21
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6