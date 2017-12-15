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/ Пострадавшая на тайском курорте челябинка вышла из комы, но не пришла в сознание

Пострадавшая на тайском курорте челябинка вышла из комы, но не пришла в сознание

Врачи надеются, что женщина начнет реагировать на окружающих через 3-6 месяцев.
сегодня в 15:53
  |  Общество

Родные челябинки, разбившей голову при поездке на велосипеде на тайском курорте, рассказали о состоянии женщины. Накануне она вышла из комы, однако восстановить сознание женщине не удалось. Она не откликается и остается в вегетативном состоянии.

Сейчас изменений в состоянии Марины нет, она вышла из комы, но сознания нет. Она не моргает в ответ на вопросы, например. Она не реагируют на внешние раздражители. Сейчас ее поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких, периодически ее от него отключают, а когда устает дышать сама, подключают. У нее тяжелая травма, поэтому если она придет в сознание, то только через 3–6 месяцев. — рассказал сайту «Первый областной» муж Алексей Логинов.

Также супруг рассматривал возможности перевода пострадавшей челябинки в реабилитационные клиники из Челябинской областной больницы. Однако там не готовы принять женщину в таком состоянии, для восстановления необходима «обратная связь» от организма.

Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде Ко-Чанг в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы, ее срочно доставили в местную больницу, провели две операции. Однако результатом травмы стала кома. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Здесь ее приняли в Челябинской областной больнице.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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