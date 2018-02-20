/ Пострадавшая на тайском курорте челябинка будет восстанавливаться дома

Врачи не спешат отправлять женщину на курс реабилитации.

В Екатеринбурге завершили обследование Марины Логиновой — челябинки, пострадавшей на тайском курорте. Врачи установили, что женщина видит и слышит, а также осознает, знакомый рядом с ней человек или посторонний. Девушка реагирует на все происходящее, но не может ответить. Несмотря на такой прогресс, назначать курс реабилитации врачи не спешат.

Врачи сказали, что лучше забрать Марину домой. Дома динамика может резко измениться в лучшую сторону. Жизни Марины ничего не угрожает, ей нужны кормление и уход, и мы сами можем это организовать. Месяц нужно попить выписанные лекарства, затем будет консультация по скайпу. Врач визуально определит, пришло ли время реабилитации в больнице. Сейчас с ней занимаются логопеды, массажисты, вертикализацией занимаются, на тренажерах. Это все мы можем делать сами. — сообщил сайту «Первый областной» супруг женщины Алексей Логинов.

Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы. Ее срочно доставили в местную больницу, провели две операции. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября.



По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Здесь ее приняли в Челябинской областной больнице. Спустя 2 месяца пострадавшая вышла из комы, однако восстановить сознание не удалось. Она не откликается и остается в вегетативном состоянии. Круглосуточно дышать самостоятельно ей не удавалось, медики поддерживали ее состояние с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Позже состояние женщины нормализовалось, ее отключили от трубки.



Специалисты екатеринбургской клиники, осмотрев челябинку, увидели положительную динамику. Ее мозг может восстановиться. Шансы на это выше, чем у людей, перенесших инсульт и гипоксию.