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/ Челябинцы организовали концерт для сбора средств в помощь пострадавшей в Таиланде

Челябинцы организовали концерт для сбора средств в помощь пострадавшей в Таиланде

Мероприятие проходит в городском ТРК.
сегодня в 15:21
  |  Общество

Челябинке Марине Логиновой, пострадавшей на тайском курорте, не становится лучше. Родственники утверждают, что помочь ей могут только в соседнем Екатеринбурге. Однако один день лечения стоит 25 тысяч рублей, и у семьи сейчас нет таких денег. Они объявили сбор средств и организовали благотворительный концерт в одном из челябинских ТРК.

Концерт идет уже около 2 часов. Выступают вокальные и танцевальные коллективы разных возрастов. Вокруг площадки собралось большое количество людей. О количестве собранных средств станет известно позднее. — передает корреспондент ОТВ с места событий.

Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде Ко-Чанг в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы, ее срочно доставили в больницу, провели две операции. Однако результатом травмы стала кома. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Сейчас она находится в Челябинске, но на поправку пока не идет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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