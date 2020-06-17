Алексей Текслер предложил компенсировать потери регионов на федеральные решения за счет бюджета высшего уровня

Об этом губернатор заявил на совещании с зампредом правительства.

Послушать 00:00

Регионам России нужны дополнительные средства для восполнения экономических потерь. Об этом сегодня, 17 июня, на совещании с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным высказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Я в начале уже говорил, что регионам нужны дополнительные средства для покрытия своих потерь. В частности, крайне важно, и этот принцип отмечался на всех предыдущих заседаниях правительственной комиссии по региональному развитию, вообще многократно фиксировался на разных площадках, чтобы федеральный бюджет компенсировал регионам решения федерального уровня, повлекших за собой снижение доходов бюджетов субъектов. В данном случае речь идет о 409 постановлении правительства об отсрочках и решении о списании налоговых начислений за второй квартал по пострадавшим отраслям. Считаем, что необходимо такие расчёты сделать и учесть при следующем выделении денег. Мы это решение поддерживаем»,— сказал глава региона.

Помимо этого губернатор высказался и о формировании бюджета на следующий год. По словам Алексея Текслера, сейчас у регионов растёт кредитная нагрузка и субъектам необходима федеральная помощь по погашению этих обязательств.

«Кроме того, будет рост потребности в льготных бюджетных кредитах. Также, очевидно, будет рост потребности в дотации на сбалансированность бюджетов в следующем году. В этой части будут нужны определенные решения. Мы сейчас над этим работаем»,— сказал Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер заявил, что сейчас появилась необходимость пересмотреть межбюджетные отношения. Соответствующее предложение сейчас готовится на обсуждение.