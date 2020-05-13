Половина россиян поучаствовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Такой вывод был сделан после опроса ВЦИОМ.

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Прошедший День Победы в этом году стал особенным. Из-за пандемии коронавируса были отменены все праздничные мероприятия: парад Победы, шествие Бессмертного полка и многие другие. Однако граждан призывали в любом случае отметить этот великий праздник, но дома.

И после проведенного ВЦИОМ опроса, выяснилось, что половина россиян все-таки поддержали хотя бы одну акцию, посвященную Дню Победы.

Самой популярной стала акция «Окна Победы», в ней приняли участие 26 процентов граждан. Россияне могли украсить свои окна любыми символами Великой Победы, таким образом почтив память Героев.

Затем около 24 процентов россиян поучаствовали в вечернем мероприятии «Свет Победы», где требовалось лишь зажечь свечу или фонарик в своих окнах в память обо всех погибших, а также ушедших из жизни ветеранов. И столько же граждан поучаствовали в акции «Флаги России», где предлагалось вывесить российский флаг с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах домов.

А песню «День Победы» спело около 21 процента из числа опрошенных респондентов.

Некоторые также поздравляли ветеранов во дворах их домов, кто-то даже использовал оркестр и подъемный кран. И очень большое количество россиян хотели бы, чтобы эта акция стала традиционной и была организована в следующем году.

Также 62 процента опрошенных считают, что все прошедшие акции, приуроченные ко Дню Победы, сплотили народ.

Отмечается, что Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 11 мая среди более полутора тысяч россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.