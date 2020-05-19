Саткинская Аллея героев появилась на всемирной карте «Место памяти»

10 монументов расположились в Сквере славы города.

Послушать 00:00

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Сквере славы в Сатке была закончена композиция, состоящая из бюстов 10 Героев Советского Союза, прославивших район. Аллея увековечила имена тех, кто жертвовал жизнями ради мира на Земле. Законченный ансамбль после официального открытия появился на интерактивной карте Российского военно-исторического общества «Место памяти».

«„Место Памяти“ — это федеральный социальный патриотический проект, призванный стать единым реестром памятных мест Великой Отечественной войны и российской военной истории в целом», — рассказала директор Центра туризма и гостеприимства Саткинского района Валентина Пасхина.





В юбилейном для Победы году на карту уже было нанесено более 25 000 объектов по всему миру. Это памятники, монументы, мемориальные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения. Благодаря масштабам и количеству объектов проект стал по-настоящему всенародным.

«В настоящее время проект „Место памяти“ собирает на одну карту объекты военно-исторического наследия, чтобы в будущем отслеживать их состояние и чтобы была общая картина по их численности», — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления культуры Саткинского муниципального района Татьяна Зябкина.





Аллею Героев Советского Союза в Сатке начали создавать в 2017 году. первым в Сквере Славы появился бюст герою-саткинцу Немчинову Михаилу Антоновичу. В создании композиции приняли участие сами жители, организации и фонда, работающие в районе и местная администрация.

«Я благодарен всем, кто причастен к созданию Аллеи Героев. В первую очередь, благодарю Ивана Коржева за мастерство, ведь именно он стал создателем всей экспозиции Аллеи и бюстов Героев в частности! Благодарю инициаторов и идейных вдохновителей — Группу Магнезит, основных спонсоров этого проекта — Фонд содействия развитию Саткинского района и местный бюджет, компанию ООО „РМП“ за установку необычных фонарных конструкций на Аллее», — поделился глава Саткинского муниципального района Александр Глазков.

Почетный житель Саткинского района, местная писательница и автор не одной книги Любовь Ежова собрала истории всех Героев, чьи имена увековечены теперь на Аллее, в книге «Мы всех героев помним поимённо».





На монументе увековечили имена 10 Героев Советского Союза: Немчинова Михаила Антоновича, Лаптева Григория Михайловича, Плохих Ивана Николаевича, Немчинова Ивана Николаевича, Ракшина Дмитрия Сергеевича, Сафонова Анатолия Георгиевича, Кузнецова Леонида Кузьмича, Зеленкина Егора Федоровича, Шарова Василия Васильевича и Головина Алексея Степановича. Все они родились, жили или работали в Сатке и Саткинском районе, а в годы Великой Отечественной войны проявили мужество и отвагу на фронте.



