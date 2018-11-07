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/ Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам

Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам

Компенсировать затраты на закупку оборудования для приема сигнала поручил Борис Дубровский.
сегодня в 16:12
  |  Общество
Министерство социальных отношений вынесло на рассмотрение депутатов Законодательного собрания области законопроект о возмещении льготникам стоимости оборудования для приема цифрового сигнала.

В 2019 году на смену аналоговому телевидению придет цифровое. Этот процесс требует технических затрат от жителей — необходимо либо иметь цифровой телевизор или специальную приставку, которая будет принимать новый сигнал.

Губернатор области Борис Дубровский принял решение, что расходы на подключение цифрового телевидения необходимо возместить малоимущим семьям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны.

Это важная социальная задача — поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала. — комментирует Борис Дубровский.

На эти цели из бюджета выделено 95 миллионов рублей в 2018 году и 210 миллионов рублей в 2019 году. Размер единовременной выплаты на возмещение расходов будет составлять размер стоимости приставки, но не более 1000 рублей.

Людям, которые проживают вне зоны приема цифрового сигнала (142 населенного пункта в области), на смену аналоговому придет спутниковое телевидение. На необходимые нужды в виде приобретения и установки спутникового оборудования, гражданам, живущим в районах вне зоны цифрового сигнала, будет выделена выплата в размере 6500 рублей

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