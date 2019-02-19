/ Эксперты расскажут о цифровом вещании в малых поселениях Южного Урала

На выездные встречи приглашают всех, кто хочет больше узнать о «телевидении будущего».

Жителям малых поселений Челябинской области объяснят, зачем переходить на цифровое телевидение и как сделать это быстро. В регионе запланирован ряд выездных встреч. Все они будут проводиться по средам до конца мая. Эксперты проедут от Верхнего Уфалея до Чесмы, чтобы ответить на все вопросы южноуральцев.

С 3 июня 2019 года Челябинская область перейдет от аналогового телерадиовещания к цифровому. Цифровое телевидение существенно лучше «аналога» по качеству картинки и звука, более устойчиво к помехам. На сегодняшний день 98,94% населения имеют возможность смотреть телеканалы в цифровом формате. Региональным телеканалам будет предоставлена возможность продолжить вещание в аналоговом формате до 2021 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Бесплатно проконсультироваться по вопросу перехода на цифровое телевидение можно по телефону: 8−800−220−20−02.

График встреч:

с. Муслюмово, Кунашакский район — 27 февраля 2019 (среда);

п. Лазурный, Красноармейский район — 06 марта 2019 (среда);

с. Еткуль, Еткульский район — 13 марта 2019 (среда);

с. Аргаяш, Аргаяшский район — 20 марта 2019 (среда);

д. Сафоново, Красноармейский район — 03 апреля 2019 (среда);

с. Чесма, Чесменского района — 10 апреля 2019 (среда);

с. Дуванкуль, Увельский район — 17 апреля 2019 (среда);

д. Казбаево, Чебаркульский район — 24 апреля 2019 (среда);

с. Уйское, Уйский район — 15 мая 2019 (среда);

г. Южноуральск — 22 мая 2019 (среда);

г. Верхний Уфалей — 29 мая 2019 (среда).