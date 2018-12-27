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/ В ПФР рассказали, как челябинцы получат пенсии в праздничные дни

В ПФР рассказали, как челябинцы получат пенсии в праздничные дни

А также напомнили, что с 1 января выплаты увеличатся. Посчитайте, на сколько!
сегодня в 19:44
  |  Общество
Пожилые южноуральцы могут не беспокоиться о сроках получения пенсии в новогодние каникулы. Действующий график выплат и доставки в Челябинской области не будет изменен.

На территории области доставка январских пенсий начнется с 4 января 2019 года согласно графикам выплаты и с учетом режима работы организаций почтовой связи и альтернативных доставочных организаций (Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы г. Челябинска). Пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации (банки), в январе 2019 года получат пенсии в соответствии с действующим графиком. — сообщает пресс-служба Отделения пенсионного фонда по Челябинской области.

Кроме того, с 1 января 2019 года пройдет индексация пенсий. Посчитать, на сколько увеличатся выплаты у неработающих пенсионеров, можно по формуле: нынешний размер пенсии умножить на 0,0705, поскольку индексация составит 7,05%. Например, если пенсия была 13 000, то 13 000 нужно умножить на 0,0705. В результате мы получим 13 916,5. Соответственно, пенсия увеличится на 916,5 рублей.

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