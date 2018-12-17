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/ Второй мультикоплекс цифровых каналов уже доступен 11 поселениям

Второй мультикоплекс цифровых каналов уже доступен 11 поселениям

Развлекательные каналы в отличном качестве уже могут смотреть 164 тысячи человек.
сегодня в 18:11
  |  Общество

На севере Челябинской области начинается тестовая трансляция телеканалов второго мультикомплекса цифрового вещания.

Теперь жители 11 поселений Кусинского, Каслинского, Нязепетровского районов, Верхнеуфалейского и Карабашского городских округов смогут бесплатно смотреть телеканалы «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ» в отличном цифровом качестве. — отмечает пресс-служба Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Первый мультикомплекс могут смотреть 98,94% жителей области. В него входят новостные каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ и т. д. Второй мультикомплекс включает в себя развлекательные телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ» и другие. Его могут смотреть уже около 92% южноуральцев.

Оборудование второго мультикомплекса пока работает частично. Но уже к концу года все жители Челябинской области смогут просматривать бесплатно 20 цифровых телеканалов. Для того чтобы у вас была возможность приема цифрового сигнала, необходимо, чтобы ваш телевизор или дополнительная телевизионная приставка поддерживали цифровой стандарт DVB-T2 MPEG 4. Подробнее о переходе на цифровое вещание можно прочитать в нашем материале.

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СОМ
19:23, 17.12.2018
Пакет Мультиплекс-2 транслируется на частоте 666 МГц (45 канал ДМВ)

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