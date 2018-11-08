/ 250 тысяч рублей вместо земельного участка могут получить многодетные южноуральцы

Идею этого проекта предложил президент РФ Владимир Путин еще в ноябре 2017 года. При посещении Челябинского компрессорный завода он общался с рабочими, один из которых и озвучил проблему. Многодетные семьи не всегда могут освоить положенный им бесплатный участок, и хотели бы иметь возможность получать денежную компенсацию на улучшение жилищных условий.
В июле 2018 года в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков» внесли изменения по инициативе губернатора Челябинской области. Теперь многодетные семьи могут отказаться от земельного участка в пользу единоразовой выплаты на приобретение жилья.
Считаю, нужно дать людям право выбора — получить бесплатный земельный участок или денежную компенсацию. Это реальный механизм решения жилищного вопроса, который актуален для многодетных семей нашей области. — подчеркнул Борис Дубровский.
В 2018 году получить выплату смогут 100 семей, из бюджета на это выделено 25 млн 149 тысяч 800 рублей. В следующем году 351 семья может получить компенсацию, в бюджет уже заложено 88,3 млн рублей.
Чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы семья, у которой три (и больше) несовершеннолетних ребенка или совершеннолетние дети на очной форме обучения до 23 лет, была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Единоразовая выплата составит 251 498 рублей.