/ 250 тысяч рублей вместо земельного участка могут получить многодетные южноуральцы

Теперь можно подать документы и получить единовременную выплату деньгами.

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского органы социальной защиты уже начали принимать документы на получение многодетными семьями единовременного пособия. Давать его будут вместо бесплатного предоставления земельного участка.

Идею этого проекта предложил президент РФ Владимир Путин еще в ноябре 2017 года. При посещении Челябинского компрессорный завода он общался с рабочими, один из которых и озвучил проблему. Многодетные семьи не всегда могут освоить положенный им бесплатный участок, и хотели бы иметь возможность получать денежную компенсацию на улучшение жилищных условий.

В июле 2018 года в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков» внесли изменения по инициативе губернатора Челябинской области. Теперь многодетные семьи могут отказаться от земельного участка в пользу единоразовой выплаты на приобретение жилья.

Считаю, нужно дать людям право выбора — получить бесплатный земельный участок или денежную компенсацию. Это реальный механизм решения жилищного вопроса, который актуален для многодетных семей нашей области. — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2018 году получить выплату смогут 100 семей, из бюджета на это выделено 25 млн 149 тысяч 800 рублей. В следующем году 351 семья может получить компенсацию, в бюджет уже заложено 88,3 млн рублей.

Чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы семья, у которой три (и больше) несовершеннолетних ребенка или совершеннолетние дети на очной форме обучения до 23 лет, была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Единоразовая выплата составит 251 498 рублей.