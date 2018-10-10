/ Председатель движения «За возрождение Урала» прокомментировал единовременную выплату для пенсионеров

По словам Анатолия Макеева, губернатор Челябинской области прислушивается к гражданам.

Повышение единовременной выплаты для пенсионеров является важным шагом и ответом губернатора на запросы общества. Именно так прокомментировал решение главы региона заместитель председателя движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев. По его словам, движению регулярно поступали запросы о смягчении реформы, а решение Бориса Дубровского — показатель того, что губернатор прислушивается к гражданам.

Мы провели зональные семинары в 39 муниципалитетах, решая свои текущие вопросы и обсуждая социальный климат в каждой из территорий. Конечно же, везде главной темой была пенсионная реформа. От актива движения нам поступали предложения на региональном уровне предпринять какие-то шаги по смягчению реформы, как-то снизить материальные потери пенсионеров. Все предложения были переданы Борису Александровичу. Видимо, он, понимая свою ответственность и как лидера движения, и как губернатора, поручил правительству подготовить конкретные предложения. Да, эта выплата не решит проблему, но хоть сколько-то снизит социальную напряженность в регионе. — рассказал Анатолий Макеев.

Напомним, 5 октября, Борис Дубровский объявил, что жители Челябинской области в возрасте 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин с 1 ноября получат единовременную выплату вместе с пенсией. В честь Дня пожилого человека губернатор повысил размер выплаты с 500 до 700 рублей.