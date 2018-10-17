/ Страховые выплаты после землетрясения получили жители Катав-Ивановска

Горожанам выплатили 4 миллиона страховки.

Жители Катав-Ивановска получили 4,35 миллионов страховых выплат, сообщает пресс-служба страховой компании «Аско-страхование». По данным компании, от стихии пострадал каждый третий социальный объект, были повреждены порядка 400 квартир и жилых домов.

Отмечается, что максимальная сумма выплат для частных лиц составила 255 тысяч рублей, для предпринимателей — 314 тысяч. Основные обращения были по поводу повреждения печей, фундаментов, а также из-за образования трещин в стенах и потолках.

Напомним, землетрясения магнитудой 5.4 баллов произошли в Катав-Ивановске в сентябре этого года. Ранее министр общественной безопасности Евгений Савченко на своей странице в «Фейсбуке» рассказал, что в результате землетрясения пострадали 411 домовладений, а большая часть средств поступит из областного бюджета.