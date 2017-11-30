/ Виновными в крушении самолета с ХК «Локомотив» признали пилотов

Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Главное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о крушении самолета ЯК-42 с командой «Локомотив» на борту. В ходе расследования была установлена вина погибших пилотов. Об этом рассказал адвокат хоккейного клуба и потерпевших Александр Захарьин.

Дело прекратили в связи с тем, что следствие пришло к выводу о виновности пилотов, но они погибли. Родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Мы настаивать на возобновлении дела не будем. — цитирует Александр Захарьина «Чемпионат».

Напомним, 7 сентября 2011 года случилась трагедия — под Ярославлем рухнул ЯК-42, летевший в Минск. На борту находилась вся команда «Локомотив», никто не выжил. С тех пор все соперники ярославцев, приезжая в гости, стараются посетить Мемориал и почтить память погибших. В том составе «Локомотив» выступал экс-игрок «Трактора» Александр Калянин.