/ Прямое авиасообщение с югом России и столицей Казахстана запустят в Челябинске

Пять новых направлений откроют в феврале 2018 года.

Пять новых направлений запустят в следующем году в челябинском аэропорту. Авиакомпания «Ямал» обеспечит воздушное сообщение с Самарой, Ростовом-на-Дону, Горно-Алтайском, Волгоградом и Астаной. Полеты в соответствии с действующим планом будут осуществляться с февраля 2018 года.

Очень серьезная задача стоит не столько в части увеличения пассажиропотока, сколько в развитии сети маршрутов, которые позволят сблизить регионы. В особенности те, которые имеют совместные деловые интересы, интересы в плане развития внутреннего туризма. — отметил генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Напомним, ранее развитие аэропорта «Баландино» обсудил губернатор Борис Дубровский и представители авиакомпании «Ямал». Глава региона отметил, что на Южном Урале плохо развиты региональные перевозки, хотя потребность в них растет. Представитель авиаперевозчика готов на долгосрочное сотрудничество.

