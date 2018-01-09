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/ Двух горняков считают виновными в смерти шахтеров в Пласте

Двух горняков считают виновными в смерти шахтеров в Пласте

Уголовное дело направили в суд.
сегодня в 19:24
  |  Общество

В Пласте продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах обрушения шахты «Центральная», в которой погибли два рабочих. Следователи возбудили уголовное дело, основой стали результаты независимой экспертизы. По этим данным, в шахте были нарушены требования промышленной безопасности, что и привело к трагедии.

В ходе расследования уголовного дела один из обвиняемых освобожден от занимаемой должности, второй переведен на нижестоящую должность начальника участка шахты. Уголовное дело направлено в Пластский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, 23 апреля на золотодобывающей шахте в Пластовском районе обрушилась порода. На место немедленно прибыли спасатели МЧС и врачи скорой помощи. Была организована эвакуация горняков, в момент обрушения внутри шахты было 166 человек. ЧП произошло на глубине 700 метров. О произошедшем доложили губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Два человека погибли, по факту смерти людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Отметим, что ранее шахту закрывали в 2013 году после гибели на производстве иностранного рабочего.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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