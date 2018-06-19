/ Уральский мрамор начали обрабатывать по итальянским технологиям

Установки закрытого цикла минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.

Компания «Уралмрамор» запустила на своем производстве очистные сооружения итальянской компании Filtering System SRL. Установки закрытого цикла позволяют сделать процесс обработки камня технологичное и эффективнее. Для распила и полировки каждой глыбы используют большое количество воды, которая на выходе смешивается с мраморной крошкой. Раньше такую воду по старинке прочищали путем отстаивания и сцеживания в двух бассейнах. Новое оборудование позволяет упростить этот процесс.

Новое оборудование не только намного более производительное, но и способно удалять из воды частицы размером до пяти микрон, так что вся использованная вода теперь снова идет в работу, скважина используется только для подпитки. — рассказали представители компании «Уралмрамор».

Отметим, что на территории России итальянское оборудование вошло в обиход в последние годы. Более 100 камнеобрабатывающих предприятий перешли на современный метод обработки воды. Использование установок закрытого цикла минимизирует количество вредных веществ, поступающих в атмосферу.