«Виновников» проблем в Челябинске назвал Чистомэн

Однако не все горожане оценили юмор борца за чистоту.

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Накануне челябинский Чистомэн на своей странице в одной из социальных сетей выложил серию фотографий на фоне самых известных челябинских зданий и улиц. На каждом снимке борец за чистоту держит лист бумаги, а на них написаны «виновники» беспорядков в городе. Кто же на самом деле мусорит в Челябинске?

«Трамп, прекрати гадить в наших подъездах! Солдаты НАТО, перестаньте выбрасывать окурки под наши балконы! Обама, хватит мусорить в наших парках! Госдеп, не паркуйте свои машины на наших газонах! Рептилоиды, не бросайте мусор в кусты!»— гласят надписи.

Некоторые пользователи оценили пост Чистомэна и оставили под фотографиями позитивные комментарии.

«Я думаю, что суть в том, что не нужно винить кого-то, надо брать и делать. Начать с самих себя. Люди сами не хотят быть и жить лучше»,— написала пользователь Лера Гёзалян.

Другие же пользователи не поняли юмора и назвали написанное бредом.

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