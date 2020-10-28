Челябинский Чистомэн вместе с членами «Гринпис» отправился в экспедицию на Черное море

Акция должна привлечь внимание к большому количеству пластикового мусора.

Послушать 00:00

Челябинский экологический активист Чистомэн вместе с представителями «Гринпис» отправился в экспедицию на Черное море. Вместе они хотят выяснить, какого мусора больше всего скапливается на побережье.

На двух участках самого южного пляжа страны эко-активисты собрали около семи килограммов мусора. В основном попадались бутылки и крышки, упаковки из-под еды, окурки и пенопласт.⠀

«В первый день мы исследовали 200 метров береговой территории. На первый взгляд достаточно чистый пляж на самом деле таким не является. Было найдено несколько сотен фрагментов мусора. 90% — это мусор пластикового происхождения. Страшно представить, сколько его плавает в мировом океане», — рассказал Чистомэн.

Активисты хотят привлечь внимание к проблеме и ускорить принятие закона об одноразовом пластике. В конце недели они хотят провести прямой эфир, в ходе которого будут сортировать собранный мусор.