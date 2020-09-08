Известный челябинский блогер снял скетч про «типичных свиней»

У Чистомэна появился помощник в деле агитации.

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Известный челябинский блогер, известный как Батя Орехов, снял новый скетч. Молодой человек в восьмиминутном видео высмеял людей, которые наплевательски относятся к окружающей природе и городской среде. Скетч посвящен тем, кто не любит выкидывать мусор в положенном месте и убирать его за собой после отдыха в лесу. В ролике приведена классификация «типичных свиней».

Есть в нем и «алкосвиньи» — любители выпить на улице и оставить после себя тару, и «снайперы», выкидывающие пакеты с мусором из окон квартир, и «бычкомёты», «стреляющие» окурками направо и налево, и многие другие.

Практически у каждого из них есть объяснение своему «свинству»: «лень», «пусть дворник уберет, ему за это платят», «это не мусор, это органика».

Идеей же блогера было донести до зрителя, что мы в ответе за все, что нас окружает.

«Мы не уборщики, мы просто хотим донести, чтобы вы несли ответственность за себя и за те места, где вы отдыхаете. Не все берега и пляжи оборудованы, значит, они бесхозные, значит, они наши общие. Я очень надеюсь, что это сработает, что у кого-то хотя бы тумблер какой-то переключится, и будет меньше таких проблем. Самое главное понять, что это ваше место, вы должны за ним следить и ухаживать», — говорит Батя в окончании скетча.

Видео всего за несколько дней вошло в трэнды Ютуба. в съемках приняли участие и другие экоактивисты, которые борются за чистоту окружающей среды. В частности, одним из героев-мстителей стал знаменитый Чистомэн.

Снятому ролику предшествовала большая уборка, которую активисты провели на берегах одного из Челябинских карьеров. Мусор в течение двух дней собирали 50 человек, как на суше, так и в воде. За 5 или 6 вылазок молодые люди вывезли с одного места 5 полных ГАЗелей отходов.

Полную версию клипа можно посмотреть в телеграм-канале сайта «Первый областной».

