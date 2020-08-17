«Послание инопланетянам»: Чистомэн сделал самую крупную просьбу не мусорить в Челябинске

Надпись он составил из камней.

Послушать 00:00

Чистомэн, активно ведущий деятельность по уборке общественных пространств не только в Челябинской области, но и по всей России, не устает бороться с непорядочными гражданами.

Постоянно он проводит различные акции, призывающие людей убирать за собой мусор, доносить его до урн. И в этот раз он вновь решил напомнить челябинцам, что мусору на общественных пространствах не место.

Чистомэн составил из камней, наверняка, самую большую просьбу в виде слов: «унеси мусор».

«Каждая буква получилась размером более 6 метров. Длина всего сооружения 20 метров. Видно будет даже на гугл-картах», — сообщил Чистомэн в социальных сетях.

Комментаторы, которые всегда поддерживают активиста в стремлении сделать регион чище, сразу поддержали данную акцию. Они отметили, что совсем скоро к жителям нужно будет применять заклинания с просьбой не мусорить. На что Чистомэн ответил, что данная «каменная» надпись — лишь послание инопланетянам.

«На самом деле — это завуалированное послание инопланетянам, что мы тупые и прилетать пока не надо», — ответил Чистомэн.

Напомним, что активист борется с мусором и нечистоплотными гражданами уже пять лет. За это время он собрал более 58 тысяч своих последователей, которые приходят ему на помощь в «чистых» рейдах. За это время Чистомэн собрал большое количество тонн мусора и активно пытается убедить других в том, что пора привести наш дом в порядок.