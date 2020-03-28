Вилы в сторону: россиян предостерегли от поездок на дачу на нерабочей неделе

Вирусолог объяснил, чем чреваты садоводческие выходные.

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Вирусолог НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, что те, кто собрался провести нерабочую неделю на даче, неправильно поняли посыл президента. По его мнению, садоводы могут столкнуться с целым рядом проблем, если уедут на огороды. В первую очередь, это связано с удаленностью от больниц: люди не смогут вовремя получить медицинскую помощь.

«Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора. Не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов», — заявил он.

По состоянию на 28 марта в России коронавирусной инфекцией заразились 1264 человека. Только за последние сутки COVID-19 диагностировали у 228 человек, вылечились 49 россиян, четверо умерли.

В Челябинской области на сегодня подтверждены лабораторией «Вектор» в Новосибирске 9 случаев заболевания, еще 18 ждут окончательного диагноза.