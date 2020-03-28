Штрафы за несоблюдение карантина ждут предпринимателей и компании Челябинской области

Требования установлены правительством региона.

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С 28 марта по 5 апреля в Челябинской области запрещена деятельность объектов розничной торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Также должны быть закрыты рестораны, бары, кафе, клубы, бани и фитнес-центры. Запрещено оказание стоматологической помощи, не считая экстренной и неотложной. Закрыты парки культуры и отдыха. Также до 1 июня закрыты заезды в пансионаты, санатории, лагеря и гостиницы. Запрещены мероприятия.

Всех, кто нарушит данные требования, ждет административное наказание и последующий штраф. При первом нарушении физлица заплатят до 30 тысяч рублей. При повторном или с причинением вреда — от 15 до 50 тысяч. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей, повторно — до 500 тысяч. Также может грозить дисквалификация на срок до трех лет. ИП и юридические лица заплатят от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном — до миллиона рублей.