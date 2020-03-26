Наказание на несоблюдение карантина ужесточат в России

За нарушения можно попасть в колонию.

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Правительство Российской Федерации намерено ужесточить наказание для тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Так, на сегодняшний день тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает карантин, наказывают рублём — за нарушение предписаний выписывают штраф в размере 80 тысяч рублей. Теперь же им планируют выписывать не только штрафы, но и лишать свободы. Причём размер штрафа и срок тюремного заключения будет зависеть от того, умер ли человек после того, как его заразили.

«Если человек нарушил карантинный режим и это привело к заболеванию других людей, то будут введены штрафы в размере до 1 миллиона рублей и до трёх лет лишения свободы. А если это привело к смерти двух и более человек, тогда наказание будет ещё жёстче — до 7 лет лишения свободы»,— сообщил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Отметим, что законопроект об ужесточении наказания для нарушителей поддержали все фракции, и на следующей неделе документ будет рассмотрен Госдумой в трёх чтениях.

Кстати, не только в России будут наказывать людей, не желающих соблюдать карантин. В Австралии, например, за это можно попасть в тюрьму на 1 год и выплатить немалый штраф. В Израиле тоже садят в тюрьму — здесь срок составляет до 7 лет лишения свободы. А в Аргентине и того больше — до 15 лет.