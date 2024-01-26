Продвижение экопроектов Челябинской области представили на ВДНХ

Алексей Текслер рассказал о Южном Урале на Дне экологии

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Вице-премьер Виктория Абрамченко сегодня, 26 января, открыла «День экологии» на международной выставке «Россия» в ВДНХ. Участники обсуждают экологические достижения бизнеса и внедрение новых технологических решений, которые снизят антропогенную нагрузку на окружающую среду. Челябинская область на этих мероприятиях занимает знаковое место, передает корреспондент информагентства.

В пленарной сессии «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» принимают участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, руководство компаний «Сибур» и «Северсталь», губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Нижегородской — Глеб Никитин.

Челябинск и Магнитогорск, в числе 12 городов страны, участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух».

Глава региона рассказал о проведенной работе и достигнутых результатах.

Программа «Чистый воздух», в которой участвуют два южноуральских города Челябинск и Магнитогорск, позволила снизить объем выбросов с 2017 года, по показателям, выше среднероссийских. Только в Челябинске за этот период объем выбросов уменьшился на 43%. Достигнуть таких результатов удается благодаря завершению рекультивации челябинской свалки, реализации соглашений с крупными промышленными предприятиями региона. В 2024 году завершится рекультивация свалки в Магнитогорске.

В Челябинске закрылась крупная угольная станция ТЭЦ-2, рекультивирован Коркинский разрез.

Развивается экологический общественный транспорт. В 2024 году в Челябинске полностью заменят трамваи на новые, компания «Синара» продолжит поставку новых троллейбусов, а в этом году сертифицирует производство электробусов.

Станции мониторинга воздуха Росгидромета, промышленных предприятий и Центра мониторинга качества атмосферного воздуха установлены в Челябинске и Магнитогорске. В городах в режиме реального времени можно отследить ситуацию по количеству содержания веществ в атмосфере.

По программе «Чистая страна» продолжается рекультивация свалок. Более 750 свалок уже ликвидированы за два года.

В 10 городах организованы площадки для раздельного сбора мусора.

В городе Миассе реализуется проект строительства экопромпарка.

«Мы — очень красивый регион. У нас более трех тысяч озер, реки, горы, нацпарки. Мы развиваем экотуризм, только по итогам прошлого года мы построили 53 километра экотроп», — отметил Алексей Текслер.

Работу с детьми он назвал одним из самых главных направлений. В 2024 году Детский экологический форум пройдет 17—18 октября. Алексей Текслер пригласил участников сессии рассмотреть предложенные подростками экологические инициативы.

«Наша страна — это ковчег. И в духовно-нравственном плане мы сохраняем все важные человеческие ценности, мы — огромная страна, где решаются многие проблемы, в том числе и в сфере экологии. И люди это видят. И если рассуждать в перспективе — мы будем островом, куда люди захотят приехать, потому что Россия будет неким оазисом для комфортной и здоровой жизни. Вот к чему мы должны стремиться»,

— завершил пленарную сессию «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» Алексей Текслер.