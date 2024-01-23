В Челябинской области задействована самая обширная среди регионов России система экомониторинга

Алексей Текслер поручил совершенствовать систему фото- и видеофиксации нарушений

В ходе заседания Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе стали известны итоги работы за прошлый год систем фото- и видеофиксации и инфракрасных камер по мониторингу качества воздуха. Челябинская область и в количестве систем слежения за качеством воздуха — лидер по России. По словам главы региона Алексея Текслера, составлено 437 рапортов. Губернатор отметил эффективность постов мониторинга и систем слежения за качеством воздуха, но вместе с тем — они нуждаются в совершенствовании и развитии. Так, доказать непричастность предприятия к определенным выбросам, зафиксированным в зоне его деятельности, практически невозможно.

На Южном Урале система экомониторинга атмосферного воздуха представлена разными инструментами. Так, в декабре прошлого года в Челябинске и Магнитогорске установили два новых стационарных поста наблюдения за состоянием воздуха. На сегодняшний день в регионе подключены к Росгидромету семь модернизированных постов, 12 стационарных постов, 10 малогабаритных станций контроля и три передвижные лаборатории, пять станций контроля промышленных предприятий.

«В этом мы — пионеры. Мы до сих пор остаемся пионерным регионом в этой части. Распространяем работу систем экомониторинга не только на Челябинск, но и Магнитогорск, развиваем систему видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами. Сейчас их 19, в том числе пять из них — инфракрасные. Это позволяет выявлять неучтенные источники выбросов. Эффект, который мы получаем в результате работы систем мониторинга, заключается в скорости работы экспертов и своевременной ответственности нарушителей. Только за 2023 год экспертами было подано 437 рапортов в прокуратуру и Росприроднадзор для принятия тех или иных решений по уходу от мониторинга»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что систему надо совершенствовать — на законодательном и на практическом уровне.

«Задача, которая стоит перед нами, заключается в том, чтобы по факту мониторинга экообстановки не просто какие-то материалы отправлялись в структуры, которые могут принимать решения. Это процедура очень длинная: длится неделями, иногда — месяцами, и явно она не соответствует уже реалиям. Наша задача очень простая, по аналогии с нарушениями на дорогах: камеры фиксируют — штраф выписывается. Дальше — иди доказывай, что было не так. Пока месяцами приходится доказывать, что было не так. Время уходит. Систему нужно совершенствовать»,— отметил он.

Губернатор пояснил, что эти комплексы мониторинга работают, в первую очередь, не для того, чтобы наказать, а чтобы не допустить превышения норм вредных веществ в атмосфере.