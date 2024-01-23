В 2024 году «Мечел» направит 1 млрд рублей на экопроекты в Челябинске

Большая часть суммы, 65%, пойдет на строительство системы аспирации доменной печи № 5

«Мечел» ускорит процесс экологической модернизации доменного производства на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК»). В частности, систему аспирации на доменной печи № 5, которую планировалось построить в 2025 году, завершат уже в текущем году, об этом гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов сообщил во вторник, 23 января, в ходе визита на предприятие губернатора Алексея Текслера.

«В рамках соглашений с правительством Челябинской области мы брали на себя обязательства по сокращению выбросов вредных веществ в окружающий воздух с 68 тысяч тонн в год до 48, то есть на 27% до 2026 года. Но мы вышли на эти показатели уже сегодня. Это стало возможным благодаря двум вещам: мы сократили сроки реализации проектов и закончили их с опережением первоначальных графиков, а также взяли на себя повышенные обязательства»,— рассказал Олег Коржов.

Напомним, сегодня губернатора ознакомили с результатами работы: построенной с нуля системой аспирации доменной печи № 4 и модернизированной газоочисткой в электросталеплавильном цехе.

«В обоих случаях использованы лучшие на сегодняшний день технологии. Эффект от новых решений огромен — сотни тонн выбросов, которые не попадут в атмосферу. Выбросы ЧМК к уровню 2017 года сократились на 27%»,— прокомментировал Алексей Текслер, добавив, что работы впереди немало.

По словам гендиректора «Мечела», по просьбе губернатора здесь ускорят дальнейшую модернизацию.

«У нас осталось два больших мероприятия: это аспирация доменной печи № 5, печку мы реконструировали в этом году, систему аспирации по графику должны были делать в 2025‑м, но по договоренности с губернатором — была его просьба ускорить процесс — сделаем к концу 2024 года. Еще один крупный проект — это реконструкция коксохимической батареи, проект очень сложный, многомиллиардный, предварительный срок его реализации — 2026 год, но все будет зависеть от поставщиков»,— рассказал Олег Коржов.

Он добавил, что компания уже направила на экопроекты порядка 10 миллиардов рублей, в 2024 году планируется направить на эти цели еще миллиард.

«Из этих средств 650 миллионов пойдет на аспирацию литейного двора доменной печи № 5, цена идентична стоимости системы, которую мы устанавливали на ДП № 4. Также в следующем году планируем замену фильтра на аглофабрике — это порядка 100—120 миллионов рублей»,— рассказал гендиректор «Мечела».

Третье большое направление природоохранной работы ЧМК — это реализация замкнутого оборотного цикла для ликвидации сбросов в реку Миасс.

«Этот проект уже реализуется в течение двух с половиной лет, и будем заниматься этим вопросом еще год-полтора»,— добавил Коржов.