Виктор Мамин рассказал о «Команде Челябинской области»

Проект продлится до 5 сентября.

Первый заместитель Алексея Текслера Виктор Мамин поделился подробностями о проекте «Команда Челябинской области». Об этом он рассказал в программе «Большая студия» на телеканале ОТВ.

По словам Виктора Мамина, проект направлен на выявление новых перспективных управленческих кадров. Победители войдут в резерв управленческих кадров Челябинской области, а также получат возможность трудоустройства на должности в органах власти.

«Главная цель проекта — нахождение неравнодушных людей, которые готовы принести пользу родному региону. Безусловно, такие люди есть, однако судя по некоторым заявкам, которые мы отсмотрели, многие хотят предложить свою помочь, но они даже не понимают, как они могут это сделать. Однако стоит признать, что проект позволит нам объективно выбрать тех, кому мы в итоге сможем предложить места», — заявил первый заместитель главы Челябинской области.

Также Виктор Мамин поделился информацией о количестве поданных заявок на проект. На момент выхода интервью было прислано 1200 писем. Самыми популярными направлениями оказались «Экономика и финансы», «Социальная политика» и «Культура».