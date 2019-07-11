Алексей Текслер рассказал о перспективах области на международном рынке

Изучать челябинскую промышленность будут бизнесмены из Казахстана, Сербии, Турции, Вьетнама, Польши и Венгрии.

Сегодня, 11 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер и президент Южноуральской торгово-промышленной палаты Федор Дягтерев провели встречу с торговыми представителями РФ в иностранных государствах. Помимо торгпредов стран СНГ, в беседе также приняли участие чиновники из Турции, Венгрии, Польши, Сербии и Вьетнама.

Основной темой встречи стал вывод челябинской продукции на международные рынки. По словам Алексея Текслера, зарубежные партнеры живо интересуются не только продукцией Магнитогорского металлургического комбината и Челябинского трубопрокатного завода, но и сельского хозяйства. Напомнив слова Президента РФ о важности международной агломерации, Федор Дягтерев рассказал, что сразу после этой встречи, торгпреды отправятся на ведущие предприятия региона, чтобы лично убедиться в качестве продукции и заключить торговые соглашения.

«Многие сербские партнеры в сфере железных дорог, металлургии и сельскохозяйственной тор заинтересованы в сотрудничестве с Челябинской областью»,— заявил Андрей Хрипунов, торговый представитель РФ в Сербии.

Для того, чтобы улучшить торгово-экспортные отношения, Сербия подпишет соглашение о свободной торговле вместе со странами ЕАЭС. Также торгпред рассказал о потенциальном меморандуме с министерством экономики Сербии, которое позволит создать зону российских предприятий за рубежом.

В свою очередь, торговый представитель РФ в Польше Владимир Нефедов рассказал, что был весьма поражен культурой и качеством производства в Челябинской области. Он надеется, что зарубежные партнеры также заметят это и начнут сотрудничество с регионом.

Вьетнам же, по словам торгпреда Вячеслава Харинова, имеет достаточно насыщенную историю партнерства с областью, которая началась еще во времена СССР. Больше всего страна заинтересована в импорте сельскохозяйственной продукции и медицинского оборудования, в свою очередь, экспортируя фрукты и пищевые продукты.

«В Челябинской области необходимо развивать не только промышленность, но и несобытийный туризм, для поддержки которого будет построен новый аэропорт. Также не стоит забывать и про IT-сферу», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что глава региона уже высказывался о формировании новых видов туризма в разговоре с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец.