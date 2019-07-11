Сайт «Первый областной» занял второе место среди самых цитируемых СМИ региона

Рейтинг представлен за второй квартал 2019 года.

В Челябинской области определили самые цитируемые средства массовой информации. Рейтинг составила «Медиалогия», на основе базы СМИ, в которую входит более 51 тысячи влиятельных источников. Сайт «Первый областной» занял второе место среди самых цитируемых СМИ региона.

«Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурсы 74.ru и 1obl.ru, а также газета Южноуральская панорама», — сообщает «Медиалогия».

Период исследований длился с 1 апреля по 30 июня 2019 года. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

