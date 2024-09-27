Виктор Христенко получил награду «Почетный гражданин Челябинска»

Решение о присвоении звания приняли в конце августа 2024 года

Нагрудный знак «Почетный гражданин Челябинска» уроженцу южноуральской столицы, известному политику, фотографу и благотворителю Виктору Христенко вручили на заседании Союза промышленников и предпринимателей. Награждение прошло в торжественной обстановке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«С удовольствием вручаем вам нагрудный знак и диплом. С уверенностью могу сказать, что вы поистине заслуживаете это название. Вся ваша трудовая деятельность направлена и на развитие местного самоуправления не только в Челябинске, но и в нашем регионе и в целом в стране»,— отметил врио главы Челябинска Александр Астахов.

К поздравлениям присоединился новый председатель Челябинской городской думы.

«Для меня большая честь вручить свидетельство о присвоении звания „Почетный гражданин“ человеку-легенде, который очень много сделал для Челябинска, Челябинской области. И продолжает очень много делать»,— отметил Сергей Буяков.





Решение о присвоении звания почетного гражданина Челябинска Виктору Христенко приняли накануне празднования 288-летия города. Награжденный поблагодарил за добрые слова и высокую оценку.

«Я, безусловно, горжусь тем, что дожил до такого звания. Челябинск — не просто родной город, которому отданы первые 40 лет жизни. Это не просто место, которое тянет, потому что здесь могилы родителей, живут близкие люди. Все близкие мне друзья остались теми же близкими, как они были тогда. Я неразрывно связан с Челябинском, Челябинской областью. Являюсь председателем наблюдательного совета ЮУрГУ. Университет связывает меня не только с нашим прошлым, но и с будущим нашего региона. Оно в людях, их надо растить и делать умными»,— сказал Виктор Христенко.

Виктор Христенко — уроженец Челябинска. Он окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), затем защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте управления. Наблюдательный совет ЮУрГУ возглавляет с 2016 года. Несколько лет Виктор Христенко работал в правительстве Челябинской области, после был первым заместителем премьер-министра России и министром промышленности РФ. Сейчас он возглавляет Евразийскую экономическую комиссию. Также Виктор Христенко является фотографом и благотворителем. В 2023 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Челябинской области».