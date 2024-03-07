Фото как история: в Челябинске открывается персональная выставка Виктора Христенко

Экс-министр промышленности России предстал перед земляками-челябинцами в новом образе

Эмоции, чувства, жизнь — три слова, которые вертятся в голове при посещении новой фотовыставки в Челябинском музее изобразительных искусств. В пятницу, 8 марта, здесь открывается первая персональная выставка фотографий под названием «Я так вижу». Почетный гражданин Челябинской области, известный политический деятель Виктор Христенко впервые предстанет перед публикой в качестве фотохудожника. Доходы от выставки пойдут на поддержку науки.

Как рассказал в ходе сегодняшнего пресс-показа Виктор Христенко, фотография с детства была его страстью, однако до сих пор оставалась за кадром официальной биографии.

«Выставка называется „Я так вижу“. Хотя правильнее было бы сказать, „я так думаю, я так чувствую“. Фотография для меня — это язык, язык светописи, которым я могу передать свои чувства эмоции и мысли. Это сложно, но я стараюсь. И я рискнул поделиться этим в родном городе», — рассказал Виктор Христенко на пресс-показе.

На пресс-показ пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выразил признательность автору за постоянное внимание к родному региону, за многолетнюю поддержку в делах и за то, что первая выставка открылась в родном городе:

«Виктор Христенко — наш знаменитый земляк, который многое делает для развития региона. Он возглавляет наблюдательный совет ЮурГУ, и мы постоянно обсуждаем планы по развитию нашего главного вуза. Это человек, который очень трепетно относится к памяти своей семьи. А сегодня он неожиданно раскрылся с новой стороны. Я знал, что он занимается фотографией, но масштаб выставки с такой содержательной составляющей, масштаб творческого таланта стал для меня открытием. Каждая фотография здесь имеет глубокий смысл. В этом основная ценность художника: не просто запечатлеть кадр, а показать его историю. И фотография оживает. Теперь и в этой сфере Виктор Христенко внесет свою лепту в историю нашего региона, ведь культура сегодня — это неотъемлемая часть того, что скрепляет нашу страну, нашу идентичность».

Алексей Текслер признался, что заинтригован историями, которые рассказал ему автор выставки, поэтому планирует посетить и остальные три экспозиции.

Первая — испанская серия под названием «Быть тореро» — посвящена непарадной части жизни одного из лучших андалузских матадоров Пепина Лирии.

С 26 марта в серии «Город» посетители увидят репортажный фотоулов из разных городов Вьетнама, Израиля, Египта, Японии, США, Португалии, Франции и России. В апреле наступит очередь экспозиции «Люди», в которой можно будет увидеть портреты из разных лет.

Финальная история носит название «+/− 90». Эта серия — результат поездок в экспедиции по российской глубинке, деревням, поселкам и малым городам.

«Со столетней „девушкой“ встречаешься, а она с тобой кокетничает, флиртует, подтрунивает... А когда спрашиваешь, в чем секрет, отвечают просто: чем труднее жизнь — тем дольше живёшь...» — делится Виктор Христенко.

Все выставленные работы можно будет приобрести.

«Деньги от продажи работ останутся в Челябинске. Они будут направлены на финансирование грантовой программы „Шаг в будущее“», — рассказал автор выставки.