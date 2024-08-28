Виктору Христенко присвоили звание почетного гражданина Челябинска

Известный политик уже является почетным гражданином Челябинской области

27 августа на 52-м заседании Челябинской городской думы бывшему зампредседателя правительства России Виктору Христенко присвоили звание «Почетный гражданин Челябинска». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Виктор Христенко — уроженец Челябинска. В родном городе он окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), затем защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте управления. С 2016 года возглавляет наблюдательный совет ЮУрГУ. В гордуме отметили, что за это время университет стал оператором Челябинской области в Уральском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» и вошел в государственные программы поддержки университетов «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

Христенко несколько лет работал в правительстве Челябинской области, после был первым заместителем премьер-министра России и министром промышленности РФ. Сейчас он возглавляет Евразийскую экономическую комиссию.

А еще Виктор Христенко — талантливый фотограф (весной в Челябинске прошла его персональная фотовыставка) и благотворитель. С мая 2024 года в целях поддержки талантливых студентов, молодых ученых и перспективных проектов реализуется его грантовая программа «Шаг в будущее».

В 2023 году Виктору Христенко было присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области».