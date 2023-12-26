Виктор Христенко переизбран председателем наблюдательного совета ЮУрГУ

Заседание совета прошло в Челябинске

Бывший заместитель председателя правительства России, уроженец Челябинска и выпускник ЧПИ Виктор Христенко переизбран председателем наблюдательного совета Южно-Уральского государственного университета. Об этом в личном телеграм-канале сообщает депутат Государственной думы Станислав Наумов. Информацию об этом также подтвердили в вузе.

«Виктор Христенко единогласно избран на пост председателя набсовета Южно-Уральского государственного университета», — сообщил депутат.

Заседание наблюдательного совета вуза прошло в Челябинске. По словам Наумова, на нем обсуждали задачи на 2024 год.

Недавно университет выиграл грант на проект «Сердце Урала» и вместе с ЧТЗ будет разрабатывать новый двигатель для нужд военных. Также ученые ЮУрГУ будут работать над вопросами экологии.