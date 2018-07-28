/ Южноуральцев ждут дождливые выходные

В регионе прогнозируют грозы и сильный ветер.

Любителям пляжного отдыха погода преподнесет неприятный сюрприз. Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на Южном Урале в эти выходные. Об этом предупреждают в челябинском гидрометцентре. По данным специалистов, в области и в субботу, и в воскресенье, не обойдется без осадков в большинстве районов.

Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, в отдельных районах грозы, возможен град. — пояснили в гидрометцентре.

Кроме того, в субботу возможны порывы ветра до 13 метров в секунду, а в воскресенье во время грозы — до 22 метров в секунду. Такой шторм может начаться на фоне прогнозируемых плюс 30 градусов.

Жителям Челябинска повезло чуть больше. В южнорульской столице суббота будет солнечной, воздух прогреется до плюс 30 градусов, а уже на следующий день возможны грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.