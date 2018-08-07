/ Дожди снова ждут жителей Челябинской области

Синоптики рассказали о погоде в конце рабочей недели.

С 7 по 9 августа жителей Челябинской области снова ждёт облачная погода. В отдельных районах области прогнозируются небольшие дожди и грозы, возможен град. При этом, столбик термометра опустится ниже отметки в плюс 25 градусов только в один день.

Восьмого августа днём облачно с прояснениями, 25−30 градусов выше нуля. Ночью плюс 11−16 градусов, местами небольшие дожди. Девятого августа днём ожидается температура плюс 20−25 градусов. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12−17 градусов, будет облачно. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске прогнозируют переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночью без осадков. Столбик термометра днём не опустится ниже плюс 25 градусов, ночью ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

В Магнитогорске — небольшие дожди, температура воздуха днём составит 27−28 градусов тепла. Температура ночью в районе 15 градусов. 9 августа днём ожидается похолодание до плюс 20 градусов, ночью — до 9 градусов тепла.

Самая жаркая погода будет в Бредах. Здесь, несмотря на осадки, температура не опустится ниже 26 градусов тепла днём. В районе 23−25 градусов выше нуля будет держаться температура в Южноуральске и Троицке.

Резкое похолодание ждет жителей Златоуста и Миасса. Завтра там прогнозируют плюс 23−25 градусов, а уже в четверг столбик термометра будет показывать плюс 16−19 градусов тепла.