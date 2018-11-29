/ Выездная сессия Петербургского международного экономического форума состоится в Челябинске

Чиновники и предприниматели обсудят вопросы государственно-частного партнёрства.

В Челябинске пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Он проводится с 1997 года и призван быть практическим инструментом для бизнеса.

Выездная сессия «Регионы России: новые точки роста» в Челябинске состоится 10 декабря в отеле Radisson Blu. На ней обсудят вопросы развития региональной инфраструктуры, применение механизмов государственно-частного партнерства, меры поддержки региональных инвесторов. Организатором выступает Фонд Росконгресс совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

На сессии в Челябинске будут присутствовать: полпред Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин и другие политики и предприниматели.

В программе: пленарное заседание о привлечении инвестиций в реальный сектор экономики, экспертная сессия «5 вопросов на пути к прорыву в ГЧП» и презентация региональных проектов ГЧП, находящихся на подготовительной стадии.