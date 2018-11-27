/ Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области

Губернатор о диверсификации экономики и инновационном развитии.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, какие изменения претерпела экономика области и на что сейчас делается упор. Оказалось, инвестиции вкладывают в неметаллургические сектора, сообщают РИА Новости.

Уже несколько лет мы занимаемся диверсификацией экономики и добились того, что сейчас основной поток инвестиций идет в неметаллургические сектора. В рамках областной кооперации создано пять промышленных кластеров, в том числе приборостроительный «ПЛАНАР» и машиностроительный «Уралагромаш». Запланировано открытие еще двух — транспортного машиностроения и приводной техники и спецэкипировки. Также у нас есть крупные индустриальные парки «Станкомаш» и «ММК». — рассказал Борис Дубровский.

Ставку также делают и на цифровую экономику. Так, начал работу региональный оператор ИЦ «Сколково», реализуется инновационный проект «Индустрия 4.0».