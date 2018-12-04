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/ В Челябинске стартовал IV Российско-Китайский деловой форум

В Челябинске стартовал IV Российско-Китайский деловой форум

На мероприятие прибыло более 180 участников.
сегодня в 14:05
  |  Общество

IV Российско-Китайский деловой форум начал работу в Челябинске. Открытие состоялось сегодня, 4 декабря. Организаторами форума выступили Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области.

Мы рады, что торговые отношения активно развиваются, в этом году цифра составила более 100 млрд американских долларов. Из-за сближения наших стран мы получили максимальный результат (в таких отраслях, как авиационное строительство, приборостроение и др.), во многом благодаря содействию на государственном уровне России и Китая. Лидерами государств в 2018 году было обозначено новое понимание в сотрудничестве, и 2018 и 2019 годы объявлены годами межрегионального сотрудничества. Надеюсь, что совместно мы достигнем нового понимания и новых результатов. — поприветствовал участников форума Чэн Чжемин, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян, от имени председателя Китайско-Российского комитета дружбы мира и развития Дай Бинго.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что для Челябинской области сотрудничество с Китайской народной республикой является стратегическим.

Челябинская область достаточно активно нарабатывает деловые связи. Приведу пример. В июле 2018 года мы принимали большую делегацию из провинции Хэйлунцзян. Состоялось более тысячи двусторонних встреч. В формате В2 В («би ту би») работали свыше 350 российских предприятий. Часть из них уже входит во внешнеторговую повестку России и Китая. Другие только начинают этот путь, и нынешний форум — хорошая возможность для старта. В текущем году Челябинская область и Китай достигли полумиллиарда долларов взаимного товарооборота, обеспечив прирост в 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — прокомментировал Борис Дубровский.

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